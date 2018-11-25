شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة القوى العاملة بالبرلمان تناقش مشروع قانون إنشاء نقابة المهن النفسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تناقش لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، اليوم الأحد، مشروعى قانونين مقدمين من النائبة هبة هجرس و60 نائبًا، والنائب أحمد على إبراهيم، و60 نائبًا، بشأن إنشاء نقابة المهن النفسية، واستعراض كتاب وزارة العدل فى هذا الشأن.

تعقد لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، اجتماعين اليوم الأحد، لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب عبد المنعم العليمى، بشأن غلق مسجد (عز الرجال) بشارع البورصة بطنطا منذ عام 2016، لوجود تصدع به مما يهدد الأرواح والمبانى المجاورة له.

كما تناقش اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائب سلامه الرقيعى، بشأن عدم استكمال إجراءات تعيين عدد من المتقدمين لمسابقة وزارة الأوقاف رقم (1) لسنة 2015 المعلن عنها بالوسائل المختلفة فى 13 يناير 2015 لوظيفة عمال المساجد بالدرجة الخامسة والسادسة خدمات معاونة (محافظة شمال سيناء).

فيما تنعقد لجنة الشئون الصحية اليوم الأحد، لمناقشة قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 500 لسنة 2018 بالموافقة على التعديل الأول لاتفاقية منحة المساعدة بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية، بشأن تحسين النتائج الصحية للمجموعات المستهدفة، والموقعة فى القاهرة بتاريخ 24/7/2018.

وتعقد لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، اجتماعا اليوم الأحد، لمتابعة تنفيذ التوصيات الصادرة عن اللجنة فى موضوع طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد الحسينى، بشأن ضرورة تركيب إشارات مرورية، وفى نفس الوقت عدم وجود رادار ومطبات صوتية على محور الجامعة – صفط اللبن فضلاً عن أهمية تواجد رجال المرور عليه، وذلك حفاظًا على أرواح المواطنين.

وتناقش اللجنة فى الاجتماع، طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد الحسينى، بشأن عدم تنفيذ إعادة رصف طريق الخدمة الموازى للطريق الدائرى بنطاق حى بولاق الدكرور، مما أدى إلى سوء حالة طريق محور الجامعة – صفط اللبن، فضلاً عن سوء تنفيذ أعمال رصف شارع عبد الرحمن هريدى.