شكرا لقرائتكم خبر عن 3 توصيات برلمانية من أجل مواجهة الطقس السيئ.. أبرزها تطهير المخرات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مع تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية، بأن الفترة الحالية ستشهد طقس سيئ وأمطار، تتأهب الحكومة لمواجهة الأمطار الغزيرة عبر وسائل عديدة على رأسها تطهير المخرات، ومعالجة قنوات الصرف لضمان استمرار سيولة المرور وعدم تعطله.

نواب البرلمان وجهوا عدة وصايا إلى الحكومة لمواجهة ظاهرة الأمطار التى توقعتها هيئة الأرصاد الجوية، على رأسها تطوير شبكات الصرف، وضخ عربات لصرف الأمطار، واتخاذ كافة الاحتياطات لمواجهة العوامل الجوية.

وفى هذا السياق وجهت النائبة دينا عبد العزيز عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب وصاياها للحكومة لمواجهة الطقس السيئ والأمطار الغزيرة، مؤكدة ضرورة صيانة وتطوير شبكات الصرف فى الشوارع، وتغطية وحدات الصرف (إن وجدت) بأغطيه ليست مصمته (بها ثقوب) للصرف بشكل تلقائى دون انتظار تدخل أى جهه لفتحها ولضمان سلامه الموطنين.

وشددت عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب فى تصريحات لـ"الخليج 365" على ضرورة تطهير مخرات أو مجرى السيول، وضخ عربات لصرف الأمطار فى حال توقع نزولها خصوصا فى المناطق المنخفضة.

فيما قال النائب سامى رمضان عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب وعضو مجلس النواب عن محافظة الإسكندرية إن على الحكومة ان تكون مستعدة وأن تكون قد اتخذت كل الاحتياطات اللازمة لمواجهة العوامل الجوية والطقس السيئ وهنا يأتي دور المحليات وهذا العمل منوط بالأحياء .

وأضاف عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب في تصريحات لليوم السابع أن على كل محافظ فى محافظته أن يكون قد استعد الاستعداد الكامل، لاسيما المحافظات التى تواجه سقوط أمطار غزيرة، وأن يكون هناك استعداد كامل لمعالجة قنوات صرف المياه، حتى لا يتسبب الطقس السيئ

فى أعطال المرور، وإرباك مظاهر الحياة اليومية، متابعا: نأمل أن تكون الحكومة على قدر مسؤليتها، وأن توفق فى

مهمتها.

وفى إطار متصل، طالب النائب فوزى الشرباصى عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، الحكومة بإعلان حالة استنفار تام فى مختلف أجهزتها، ووزارات الداخلية والصحة والتنمية المحلية وكافة المؤسسات المعنية، تحسبا لموجة الطقس السيئ، التى ستضرب البلاد خلال الساعات القادمة.

وتابع: هناك فرصة كبيرة للاستعداد خاصة، وأن السيول والفيضانات ضربت الدول المجاورة، لافتا إلى ان التوقعات الجوية تقول بأن هناك أمطار رعدية خلال الساعات القادمة على القاهرة والوجه البحري والمحافظات الساحلية، وهو ما ينبغى أخذه فى الاعتبار.