الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء يفجر مفاجأة بشأن زواج الأطفال في مصر

كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن عدد الأطفال المصريين الأقل من 18 عاماً، بلغ 38.9 مليون، أى نسبة 40.1% من إجمالى السكان خلال العام الحالي.

وقال الجهاز، فى بيان له، إن عدد الأطفال في الفئة العمرية من 10 إلى 17 عاماً السابق لهم الزواج بلغ 117 ألفاً و220 فرداً، فيما سجل إقليم الوجه القبلي أعلى نسبة طلاق بين هؤلاء الأطفال بلغت 51.6%، والزواج 50.8% من إجمالى الحالات الزواجية بالإقليم.

وأشار الجهاز، إلى أن عدد الأطفال الذكور فى مصر بلغ 20.1 مليون بنسبة 51.7%، وعدد الإناث 18.8 مليون، بنسبة 48.3% من إجمالى عدد الأطفال، موضحاً أن أعلى نسبة...