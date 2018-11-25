قاسمي : ظريف اجاب على رسالة المدعي العام حول غسيل الاموال

أفاد المتحدث باسم ​وزارة الخارجية الايرانية​ ​بهرام قاسمي​ بان "وزير الخارجية ​محمد جواد ظريف​ اجاب برسالة من 12 صفحة على رسالة المدعي العام في البلاد حول مسألة غسيل الاموال"، موضحاً أن "ظريف وبعد عودته للبلاد في ختام زيارته الى ​ايطاليا​ والمشاركة في المؤتمر الدولي للحوار المتوسطي، اجاب في الموعد المحدد برسالة من 12 صفحة على رسالة المدعي العام في البلاد".

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