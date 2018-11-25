العثور على 15 جثة لمهاجرين قبالة سواحل المغرب

أفادت معلومات صحيفة بأن "أفرادا من ​القوات​ البحرية المغربية انتشلت 53 مهاجرا من ​أفريقيا​ كانوا يحاولون الوصول إلى الشواطئ الإسبانية على متن زورق متهالك، كما عثرت في الزورق نفسه على جثث 15 مهاجرا آخرين"، مشيرةً إلى أن "نحو 50 ألف مهاجر ولاجئ وصلوا إلى ​إسبانيا​ منذ مطلع ​السنة​ الحالية على متن 1859 زورقا".

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