وسائل إعلام يابانية: كارلوس غصن نفى التهم المنسوبة إليه

أفادت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية بأن "الرئيس السابق لشركة نيسان ​كارلوس غصن​ الذي اعتقل يوم الإثنين الماضي للاشتباه في ارتكابه مخالفات مالية نفى التهم المنسوبة إليه"، مشيرةً إلى أن "غصن أبلغ المحققين إنه لم تكن لديه نية إخفاء جزء من مستحقاته المالية في الإقرارات الضريبية ونفى المزاعم الموجهة له".

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