مسؤول ايراني: الخيار العسكري سيكلّف المعتدين ثمنا باهضا

اکد مساعد قائد الحرس الثوري ال​ايران​ي العميد علي فدوي ان "الخيار العسكري سيكلّف المعتدين ثمنا باهضا"، مشيراً إلى أن "العناية الالهية جعلت المدافعين عن ​الاسلام​ القوة الاولى في المنطقة"، مضيفاً: "وزير الدفاع الاميركي السابق صرح انه بلاده تسعى لحيازة قوة عسكرية مختلفة تتصف بقدرات ردعية في المنطقة وخارجها لمواجهة ايران".

ونوه الى ان |ايران الاسلامية اجتازت مرحلة الدفاع بافضل صورة ونقول بفخر انه لو نفذ الاعداء خطوة عسكرية فان الضرر الاكبر سيلحق بهم كما نلاحظ ان الطبيعة المتعجرفة لجبهة الاستكبار لم تتغير بل باتت اكثر وضوحا يوما بعد يوم"، لافتاً إلى أن "ابناء الشعب قدموا التضحيات بالانفس دفاعا عن مبادئ الثورة وقد تحمل الشعب الصعوبات على مدى 40 عاما ما جعل ايران الاسلامية القوة المتفوقة في المنطقة بفضل هذه الصلابة".