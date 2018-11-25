ادغار طرابلسي: مبادرة جبران باسيل لحل العقدة السنية لم تُجهض

لفت عضو تكتل "لبنان القوي" النائب ​ادغار طرابلسي​ في حديث اذاعي الى أن "رئيس الجمهورية ميشال عون تنازل حتى الساعة في تشكيل الحكومة فقد أعطى من حصته للقوات اللبنانية كذلك عمل على حلّ العقدة الدرزية"، مضيفا: "اما بخصوص العقدة السنية فالنواب السنة الستة لم يقبلوا الحضور الى استشارات ككتلة واحدة".

واشار الى ان "رئيس الجمهورية ميشال عون يتطلع بشكل أساسي الى مستقبل لبنان الاقتصادي"، معتبرا أنه "من الواضح أن الكتلة الشيعية وفي عدادها نواب سنة وأكدوا اننا نريد في حصتنا نائي سني لكان رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري غيّر حساباته"، مؤكدا أن "مبادرة وزير الخارجية جبران باسيل لحل العقدة السنية لم تنسف والاتصالات لازالت مستمرة في بعض الاحيان ليس في العلن".

وشدد على أن "الرئيس ميشال عون حقق الاستقرار الامني وتحديد الجرود وتعيينات أمنية وقنصلية ودبلوماسية وعسكرية وغيرها من الامور"، لافتا الى أن "اقرار سلسلة الرتب والرواتب كانت خطأ كبير لناحية تقدير الارقام وقد وجدت الزبائنية عبر توظيف عدد من الاشخاص في الوزارات دون قرار بالتعاقد".