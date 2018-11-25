خريس: الذين يؤخرون تشكيل الحكومة انما يحاولون اضعاف الوطن

شدد عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب ​علي خريس​ في كلمة القاها في بلدة العباسية خلال احتفال تأبيني على "ضرورة العمل من اجل تحصين الوطن"، مشيرا الى أن "الذين يؤخرون ​تشكيل الحكومة​ انما يحاولون اضعاف الوطن في غمار الاحداث التي تجري في المنطقة، ونحن في ​حركة امل​ لا نساوم على وزراء ومناصب عندما تكون مصلحة الوطن تحتاج الى التنازل وقد فعلها الرئيس ​نبيه بري​ اكثر من مرة، وكان الحل دائما من حسابنا لاننا نحن من يضحي دائما من اجل حماية الوطن ولا عدو ل​لبنان​ سوى الكيان الصهيوني الغاصب و​الارهاب​ التكفيري".

ولفت الى "أننا عشنا ونعيش دائما الاعياد والمناسبات السعيدة والاليمة وجميعها تجمع اللبنايين تحت سقف الوطن ولا مجال للجميع الا ان يكون تحت هذا السقف الواحد نعيش معا في هذا الوطن على السراء والضراء، لان العدو وفي اخر عدوان مباشر في العام 2006 لم يفرق بين احد ولا بين منطقة واخرى. على الجميع ان يفكر في تحصين الوطن والافادة من التجارب التي مرت على لبنان والمنطقة".