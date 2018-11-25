ننشر أسماء ضحايا حادث اقتحام سيارة نقل كمين بالعياط

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد شعبان: تُباشر قوات الأمن بالجيزة التحقيق في اقتحام سيارة نقل لكمين بالطريق الإقليمي الدولي بمركز العياط. وشكل اللواء رضا العمدة مدير مباحث الجيزة، فريق بحث بقيادة العميد عبد الرحمن أبو ضيف والعقيد على عبد الكريم، للوقوف على ملابسات الحادث. وأسفر الحادث عن مصرع النقيب جمال صلاح الضابط بوحدة مباحث العياط ورئيس نقطة كفر عمار، وملازم أول عمر مجدي الضابط بفرقة العياط والبدرشين. وأفادت التحريات الأولية بأنه أثناء تواجد أفراد كمين لتأمين الطريق الإقليمي، اقتحمت سيارة نقل الكمين بسرعة عالية، مما أسفر عن مصرع ضابطين وإصابة مدنيين اثنين نقلا للمستشفى.

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