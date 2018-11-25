"يحصل على مكافأة شهرية طيلة فترة الدراسة ".. ننشر مواعيد التقديم لمعاهد معاوني الأمن بوزارة الداخلية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ محمد الصاوي:

أعلنت وزراة الداخلية، أن موعد سحب الكراسات للتقديم في معاهد معاوني الأمن بوزارة الداخلية سيبدأ؛ اعتباراً من يوم السبت الموافق 1/ 12/ 2018م حتى الساعة الخامسة مساء الخميس الموافق 17/ 1/ 2019.

كما أوضحت الوزارة في بيان لها، أن موعد تقديم الطلبات سيبدأ اعتبارًا من يوم السبت الموافق 8/ 12/ 2018م حتى الساعة الخامسة مساء يوم الخميس الموافق 24 / 1/ 2019م.

وكانت وزارة الداخلية أعنلت أمس السبت، عن قبول دفعة جديدة من معاوني الأمن من حملة الشهادة الإعدادية أو ما يعادلها من الذكور والإناث.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي بقطاع مصلحة التدريب بالوزارة حضره اللواء صلاح الشاهد مساعد وزير الداخلية لقطاع التدريب واللواء دكتور محمد يوسف الإبشيهي مدير الإدارة العامة للتدريب واللواء عصام عبد المنعم مدير الإدارة العامة لمعاهد معاوني الأمن.

وقال اللواء صلاح الشاهد مساعد وزير الداخلية لقطاع التدريب إن وزير الداخلية اللواء محمود توفيق وافق على قبول دفعة جديدة من حاملي الشهادة الإعدادية أو ما يعادلها للالتحاق بمعاهد معاوني الأمن اعتبارا من يوم السبت الموافق ١ / ١٢ / ٢٠١٨ وحتى الساعة الخامسة مساء يوم الخميس الموافق ١٧/ ١ /٢٠١٩.

وأوضح "الشاهد"، أن هناك شروطا عامة للقبول بمعاهد معاوني الأمن وهي (أن يكون مصري الجنسية ومن أبويين مصريين وألا يقل السن عن ١٩ عاما وألا يزيد على ٢٥ سنة من تاريخ فتح الباب وأن يكون حاصلا على الشهادة الإعدادية وأن يكون محمود السيرة وحسن السمعة وألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة للشرف وألا يكون قد سبق فصله من الحكومة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام).