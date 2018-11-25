مصرع ضابطين صدمتهما سيارة نقل اقتحمت كمينا بالعياط

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد شعبان: لقي ضابطان مصرعهما وأصيب شخصان آخرين، فجر اليوم الأحد، صدمتهما سيارة نقل بمركز العياط. وأفادت التحريات الأولية بأنه أثناء تواجد أفراد كمين بالطريق الإقليمي، اقتحمت سيارة نقل الكمين بسرعة عالية، مما أسفر عن مصرع ضابطين وإصابة مدنيين اثنين نقلا للمستشفى. وتكثف قوات الأمن جهودها لضبط السائق المتسبب في الحادث، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

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