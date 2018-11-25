زحام مروري بطريق الفيوم إثر كسر بماسورة مياه(صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان: شهد طريق القاهرة الفيوم الصحراوي حالة من الزحام المروري، اليوم الأحد، بسبب كسر ماسورة مياه. ورصدت غرفة عمليات المرور كثافات في الاتجاه القادم من مدينة 6 أكتوبر اتجاه الفيوم نتيجة ارتفاع منسوب المياه. وانتقلت قيادات الإدارة العامة للمرور تحت إشراف اللواء عصام شادي، وتم إخطار محافظة الجيزة لإصلاح الكسر.

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