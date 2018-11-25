وزير الدولة للإنتاج الحربي ونقيب الصحفيين يبحثان سبل التعاون المشترك

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- أ ش أ:

بحث الدكتور محمد سعيد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربي؛ مع عبد المحسن سلامة نقيب الصحفيين والوفد المرافق له مشاركة الإنتاج الحربي في المشروعات الخاصة بالنقابة وذلك بديوان عام الوزارة.

وقال العصار إن هذا اللقاء يأتى تأكيداً على اعتزازه بالدور العظيم للصحفيين خاصة فى ظل التحديات التى تواجهها الدولة فى هذه المرحلة الهامة.

واستعرض العصار، خلال اللقاء، إمكانيات الشركات والوحدات التابعة وأنه يتم استغلال فائض الطاقة الإنتاجية لديها في التعاون مع كافة المؤسسات الوطنية من هيئات وقطاعات حكومية وقطاع خاص لإقامة مشروعات اقتصادية وقومية كبرى من أجل خدمة الوطن حيث تم مناقشة مشاركة وزارة الإنتاج الحربي في تنفيذ مشروعين على مستوى عال من الأهمية تم طرحهما أثناء اللقاء أحدهما إنشاء مصنع خاص بإنتاج الورق بكافة أنواعه وخاصة ورق الصحف اللازم للطباعة مما يساعد على توطين تكنولوجيا صناعة الورق في مصر وتقليل الاستيراد من الخارج والذى يؤدى إلى توفير العملة الصعبة، والآخر هو إنشاء مستشفى خاصة بنقابة الصحفيين وتجهيزها بأحدث الأدوات والمعدات الطبية والمعامل الخاصة.

ومن جانبه، أعرب نقيب الصحفيين عن ثقته فى إسناد تنفيذ هذه المشروعات لوزارة الإنتاج الحربي لما لها من إمكانيات تصنيعية كبيرة وعمالة مدربة على أعلى مستوى وخاصة شركة الإنتاج الحربي للمشروعات والاستشارات الهندسية والتوريدات العامة التي لديها خبرات كبيرة في تنفيذ مثل هذه المشروعات نظراً للنجاحات التي حققتها في المشروعات القومية والتنموية التي أسندت إليها والتي قامت بتنفيذها في أوقاتها المحددة بمستوى عال من الجودة وبتكلفة مالية مناسبة.