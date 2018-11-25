مجلس الأمن الدولي يدين الهجمات الأخيرة في باكستان

محمد اسماعيل - القاهرة - نيويورك- أ ش أ:

دان مجلس الأمن الدولي، الهجوم الذي تعرضت له القنصلية الصينية في مدينة (كراتشي) الباكستانية والهجوم الانتحاري الذي وقع بمنطقة "أوراكزاي" بإقليم "خيبر باختونخوا" مؤخرا وأسفر عن مقتل وإصابة العشرات.

وقال المجلس - في بيان نقلته قناة (جيو نيوز) الباكستانية اليوم الأحد-، إن أعضاءه يؤكدون أن الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره يشكل أحد أخطر التهديدات للسلم والأمن الدوليين.

وأضاف البيان أن أي أعمال إرهابية هي أعمال إجرامية وغير مبررة بغض النظرعن دوافعها وأينما ارتكبت وأيا كان مرتكبها، مؤكدا ضرورة محاسبة مرتكبي هذه الأعمال الإرهابية ومنظميها ومموليها وتقديمهم للعدالة.

كما دعا أعضاء المجلس، جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى التعاون بنشاط مع حكومة باكستان وجميع السلطات الأخرى ذات الصلة في هذا الصدد ، وأعرب أعضاء المجلس عن تقديرهم للرد السريع من جانب السلطات الباكستانية تجاه الهجومين.