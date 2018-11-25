أحداث سياسية وعامة 885 - بدأ حصار باريس من قبل الفايكنج. 1487 - إليزابيث يورك تتوج ملكة لانجلترا. 1491 - بدء حصار غرناطة آخر معاقل المسلمين في الأندلس. 1915 - ألبرت أنيشتاين يقدم النظرية النسبية العامة لأول مرة أمام الأكاديمية البروسية للعلوم. 1975 - استقلال سورينام عن هولندا. 1986 - افتتاح جسر الملك فهد والذي يربط بين السعودية والبحرين. 1992 - الموافقة على تقسيم تشيكوسلوفاكيا إلى دولتين وهما التشيك وسلوفاكيااعتبارًا من 1 يناير 1993 وذلك بعد استفتاء شعبي. 2016 - تصادم قطارين في محافظة سمنان الإيرانية يسفر عن وفاة 45 شخص على الأقل وإصابة 103 آخرين. مواليد 1867 - طلعت حرب، اقتصادي مصري ومؤسس بنك مصر. 1909 - عماد حمدي، ممثل مصري. 1915 - أوغستو بينوشيه، رئيس تشيلي. 1917 - أسمهان، مغنية وممثلة سورية / مصرية. 1923 - ماونو كويفيستو، رئيس فنلندا التاسع. 1944 - الشيخ جابر خالد جابر الصباح، عسكري ووزير كويتي. 1946 - سامية الجزائري، ممثلة سورية. 1957 - صباح بركات، ممثلة سورية. 1963 - خالد الصاوي، ممثل مصري. 1965 - لطيفة رأفت، مغنية مغربية. 1977 - ميرنا وليد، ممثلة لبنانية تعيش في مصر. 1992 - نيفين ماضي، ممثلة سورية تعيش في الإمارات العربية المتحدة. وفيات 311 - بطرس الأول، بابا الكنيسة القبطية الأرثوذكسية. 1185 - البابا لوسيوس الثالث. 1456 - جاك كور، تاجر ومصرفي فرنسي. 1885 - توماس أندروز هندريكس، سياسي أمريكي. 1950 - يوهانس فلهلم ينسن، كاتب دنماركي حاصل على جائزة نوبل في الأدب عام 1944. 1974 - يو ثانت، أمين عام الأمم المتحدة. 1976 - خير الدين الزركلي، كاتب ومؤرخ وشاعر وصحفي سوري. 2001 - رياض أحمد جوهر شاهي، زعيم روحي باكستاني. 2003 - ماري كويني، ممثلة ومنتجة مصرية.

شكرا لقرائتكم خبر عن حدث في مثل هذا اليوم November 25, 2018 على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة العنكبوت وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي العنكبوت ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .