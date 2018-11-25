الكهرباء: الصيف المقبل سيشهد دخول”950″ ميقاواط للشبكة القومية

أكد وزير الموارد المالية والري والكهرباء، المهندس خضر قسم السيد، نتائج إيجابية في مشروع استخدام المضخات الشمسية للري بالولاية الشمالية من واقع الرقعة الزراعية وتقليل تكلفة الإنتاج .

وقال الوزير في برنامج “مؤتمر إذاعي” أمس، إن قطاع الكهرباء شهد تطوراً كبيراً من خلال تعدد المصادر والمشروعات معلناً عن دخول 950 ميقاواط من محطة قرى وبورتسودان الصيف المقبل الى جانب توصيل الكهرباء للمدن الرئيسية في كردفان ودارفور .

وفي سياق أخر أوضح قسم السيد أن مشروع “زيرو عطش” يهدف الى توفير مياه الشرب على مستوى الأرياف والمدن في كافة الولايات، وقال إنه يتم تنفيذ المشروع وفقاً لمرجعية الأطلس المائي الذي حدد مناطق الحاجة المائية للبلاد .

وأكد الوزير إن الفترة الماضية شهدت تنفيذاً 1306 بئر منذ العام 2010 وحتى الآن، وتنفيذ 484 حفيراً و39 سداً بسعات تخزينية كبيرة، وأشار الى أن العام المقبل سيشهد تنفيذ 600 بئر إضافة لعدد من المشروعات المالية الأخرى، وقال غن الوزارة تمضي وفق ما هو مخطط له في برنامج زيرو عطش الذي سوف يستكمل بنهاية العام 2020م .

وكشف عن جهود بذلت في دعم الموقف المائي بولاية البحر الأحمر عبر مشروع حصاد المياه بتوفير 27 مليون متر مكعب من المياه مبشراً بتعلية سد أربعات لإضافة 14 مليون متر مكعب وتنفيذ سد وادي عروس، وقال وبحسب صحيفة الصيحة إنه يوفر بدوره 9 ملايين متر مكعب مؤكداً تنفيذ 88% من مشروع الحل الذري لمياه القضارف .

الخرطوم (أخبار الخليج 365)