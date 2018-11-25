المواصفات تحذر من حلوى (مصاصة) ملوثة

حذرت الهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس فرع ولاية سنار من حلوى مصاصة غير مطابقة للمواصفات والمقاييس في بند التغليف الداخلي للحلوى وهذه الحلويات بالماركات الآتية: ماركة الرواسي وماركة صاصا وماركة منن وماركة ليمار وماركة روبا، حيث أشارت إلى أن التغليف الداخلي عبارة عن ورق تغليف بسكويت وماركة عبوات المشروبات الغازية وتغليف معسل ماركة السلطان.

مشددة بحسب صحيفة التيار من أن الخطورة، أن لون ورق التغليف وضع ملاصقاً للحلوى، وهذا ما يترك المجال واسعاً لتلوثها بهذه الألوان، حيث تم سحب الحلوى من كل المحلات التي وجدت لهذا دعت المواصفات الأسر بأخذ الحذر لحماية أطفالهم بعدم شراء هذه الحلويات، مطالبة أصحاب المحلات التجارية بتسليم أية كمية لديهم من هذه الماركات.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)