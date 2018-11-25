“فهيمة عبد الله”.. صاحبة (أعلى عداد) لفنانة سودانية في تشاد

أكدت مصادر مطلعة أن الفنانة الشابة “فهيمة عبدالله” تعتبر صاحبة أعلى عداد في دولة تشاد وزادت المصادر أن فهيمة تمتلك هناك شعبية طاغية جداً بعكس جميع الفنانات السودانيات .
واختتمت المصادر صحيفة السوداني أن حفلات فهيمة الخاصة هناك هناك تحظى بحضور كبير من المواطنين مما دفع بعض الأسر المتعاقدة معها الى إغلاق تلك الحفلات وطباعة كروت دخول خاصة للمدعوين .
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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