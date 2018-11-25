السلطات تفرج عن حاوية شعر مستعار (باروكة)

أفرجت السلطات عن حاوية شعر مستعار (باروكة) تستخدمه النساء ، استوردها رجل أعمال بإعتبارها من السلع المحظورة ، وكان رجل الأعمال (صاحب الحاوية) قد تقدم بطلب استئناف لمجلس الوزراء .
إبان فترة الفريق أول ركن بكري حسن صالح بحسب صحيفة آخر لحظة ، وأحال مجلس الوزراء وقتها الطلب إلى لجنة فنية مختصة ووافقت على فك حظر حاوية الشعر المستعار .
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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