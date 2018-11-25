غاز "إسرائيل" إلى أوروبا قريبًا بأموال إماراتية

الخليج 365 | فريق التحرير

أفادت القناة الإسرائيلية الثانية، أنّ وزير الطاقة الاسرائيلي يوفال شتاينتس، وقّع على "اتفاق تاريخي" سيتم بموجبه مدّ خط غاز طبيعي من "إسرائيل" لدول أوروبية.

من المقرر أن يبدأ العمل في المشروع خلال بضعة أشهر، ويستمرّ لخمس سنوات

وبحسب ما أورده الإعلام العبري، فإنّ إسرائيل ستقوم بنقل الغاز الطبيعي عبر أنابيب تمتد تحت الماء لمسافة 2000 كيلومتر، إلى اليونان، وقبرص، وإيطاليا. وسيكون أطول خطّ أنابيب للغاز الطبيعي في العالم، وبعمق ثلاثة كيلومترات ونصف تحت سطح البحر، وسيكون بالإمكان مستقبلًا تزويد الغاز الطبيعي لدول شرق أوروبا.

ووفق القناة الإخبارية الإسرائيلية، فإن الاتفاق بادر إليه وزير الطاقة الإسرائيلي يوفال شطاينتس، وطرح الفكرة لأول مرة بمؤتمر في أبو ظبي، ووافقت الإمارات على استثمار مبلغ 100 مليون دولار في المشروع، بشكل أوليّ.

وقال شطاينتس في حديثه للتلفزيون الإسرائيلي "على مدى عقود، كُنّا نشكو من النفوذ العربي في أوروبا، إلا أنه ومع تصدير الغاز من إسرائيل إلى دول الاتحاد الأوروبي فسيساهم ذلك بالحدّ من النفوذ العربي في مجال الطاقة".