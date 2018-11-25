الاحتلال يعتقل محافظ القدس وفتية من بيت لحم

الخليج 365 | فريق التحرير

اعتقل جيش الاحتلال الإسرائيليّ عشرة فلسطينيين على الأقل منذ فجر يوم أمس السبت، بينهم محافظ القدس، وخمسة فتية من بيت لحم.

وقالت مصادر محليّة إن الاحتلال اعتقل فجر الأحد، محافظ القدس عدنان غيث، من منزله في بلدة سلوان جنوب الأقصى في القدس المحتلة، وذلك بعد أيام من قرار إسرائيليّ بمنعه من دخول الضفة لستة أشهر، ومنعه من التواصل مع شخصيّات فلسطينية.

وفي بلدة بيت فجار جنوب بيت لحم، ادعى الاحتلال العثور على أسلحة محليّة الصنع، وقالت مصادر محلية إنه جرى اعتقال خمسة فتية، وهم: محمد يحيى ثوابتة، عامر خالد عيسى طقاطقة، هشام ماهر طقاطقة، محمود إبراهيم طقاطقة، الفتى أيهم غسان ثوابتة.

وأوردت المصادر أنه جرى اعتقال إبراهيم منصور وداود منصور من بلدة جيت غرب نابلس.