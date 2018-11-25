جثة صالح إلى الواجهة مجددا.. وقيادي يمني يكشف المكان

كتبت أسماء لمنور في الأحد 25 نوفنبر 2018 10:06 صباحاً - مرة جديدة تعود مسألة جثمان الرئيس اليمني الراحل، علي عبدالله صالح، ومكان دفنه إلى الواجهة، بعد تداول أنباء واسعة عبر مواقع التواصل عن نقل الجثمان ودفنه الأحد في #عدن.

ودحضاً لكافة الشائعات، أكد القيادي في حزب المؤتمر الذي كان يتزعمه صالح قبل أن يقتله عناصر من ميليشيات الحوثي في صنعاء بديسمبر الماضي، طاهر حزام، أن الرئيس اليمني الراحل دفن في مقبرة خلف المستشفى العسكري في صنعاء.

وكتب عبر حسابه على فيسبوك ليل السبت: “نقول ونكرر دفن علي عبدالله صالح في مقبرة خلف المستشفى العسكري.. بعد رفض السفير أحمد علي عبدالله صالح، نجل الشهيد، دفنه في مقبرة حصن عفاش في سنحان.. حيث أصر على دفنه في جامع الصالح.. وهو ما جعل عوض عارف الزوكا يدفن والده، عارف الزوكا في مسقط رأسه في شبوة، حيث كان عوض يتمنى أن يدفن الاثنان في جامع الصالح”. وأضاف رداً على الشائعات التي سارت بشكل واسع بين اليمنيين السبت: “الجثمان ليس في ثلاجة…. ولا سيقبر في عدن”.

المصدر: – العربية.نت