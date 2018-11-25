كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 16 قتيلا جراء السيول في العراق.. وديالى تعلن "الطوارئ" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اعلنت وزارة الصحة العراقية عن وفاة 6 اشخاص جراء العواصف الرعدية والسيول الجارفة التي اجتاحت محافظة واسط جنوب العراق ليرتفع عدد الوفيات جراء السيول في محافظات العراقية إلى 16 قتيلا..

وأعلنت قيادة شرطة محافظة ديالى شرقي العراق حالة الطوارئ، ووضعت جميع قواتها في حالة استنفار جراء السيول الناجمة عن الأمطار التي اجتاحت المحافظة.

فيما أعلنت محافظة واسط في الجنوب تعطيل الدراسة اليوم الأحد تحسبا لموجة جديدة من السيول بعد أن تسببت بمقتل ستة اشخاص بالمحافظة ليرتفع عدد الوفيات جراء السيول في المحافظات العراقية إلى ستة عشر قتيلا.

إضافة لخروج منظومة الطاقة الكهربائية عن العمل في محافظات الجنوب وفق ما أعلنت الشرطة العامة لتوزيع الكهرباء في الجنوب مؤكدة أن العمل جار لإعادتها.