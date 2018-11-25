كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كارلوس غصن ينفي التهم.. "لم أكن أنوي إخفاء الأموال" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بعد الفضيحة التي طالت رأس نيسان، عملاق السيارات اليابانية، كارلوس غصن، واتهامه بتهريب وإخفاء جزء من مكافآته وأمواله، نفى غصن ذلك.

وقال تلفزيون (إن.اتش.كيه) الرسمي الياباني، الأحد، إن الرئيس السابق لشركة نيسان الذي اعتقل يوم الاثنين الماضي للاشتباه في ارتكابه مخالفات مالية نفى التهم المنسوبة إليه.

وأوضح - من دون أن يورد مصدراً لهذه المعلومات - أن غصن، الذي لم يدلِ بتصريحات علنية، قال للمحققين إنه لم يكن ينوي إخفاء جزء من مكافآته في الوثائق المالية.

وكان التلفزيون نقل السبت عن غريغ كيلي، المسؤول التنفيذي السابق في نيسان، الذي اعتقل مع غصن، دفاعه عن مكافأة غصن، قائلاً إنه جرى بحثها مع مسؤولين آخرين ودفعت بشكل مناسب.

في المقابل، اتهم مدعون يابانيون من نيسان غصن وكيلي بالتآمر معاً لعدم الكشف عن حوالي نصف المستحقات المالية التي حصل عليها غصن، من عمله في نيسان، وذلك على مدى خمس سنوات منذ عام 2010 وقدرها 10 مليارات ين (88 مليون دولار). كما أشارت الشركة أيضاً إلى مخالفات أخرى عديدة.

يذكر أن وسائل إعلام يابانية كانت كشفت بدورها يوم الجمعة أنّ الرئيس السابق لمجموعة "نيسان" قلّل بيانات دخله بنحو 71 مليون دولار، وهو أكثر بكثير مما أفاد به الإعلام الياباني في البداية.

يشار إلى أن شركة نيسان موتور كانت عزلت غصن يوم الخميس الماضي، وعكفت على البحث في اختيار رئيس جديد لمجلس إدارتها خلال شهر أو اثنين، معربة عن أملها بأن يتم ذلك قبل الاجتماع المقبل لمجلس الإدارة في 20 ديسمبر تقريبا.