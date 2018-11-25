كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الكنيست: لا حل في غزة إلا بتدمير البنية التحتية لحماس والجهاد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع في الكنيست الإسرائيلي آفي ديختر، إن "مشكلة غزة لن تحل بجولات تصعيد عادية".

وطالب ديختر، بتدمير البنية التحتية لـ"حماس" و"الجهاد" كاملة، موضحاً أن ذلك سيمثل واقعاً مهماً وجيداً لإسرائيل، يسمح لها التعامل مع الحركتين، وفق ما نقلت صحيفة "إسرائيل هايوم" اليوم الأحد.

وقال ديختر، إن "المواجهات الأخيرة والتصعيد مع غزة أثبت نقطة في منتهى الخطورة، وأن حركة حماس تقرر موعد بدء ونهاية الجولات، وهو وضع لا يُمكن قبوله بأي طريقه".