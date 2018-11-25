كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الاحتلال يعيد اعتقال محافظ القدس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
القت قوات الاحتلال، القبض علي محافظ القدس عدنان غيث، اليوم الأحد، عقب دهم منزله في بلدة سلوان بمدينة القدس المحتلة، واقتادته إلى أحد مراكز التوقيف والتحقيق في المدينة.
يشار إلى أن هذا الاعتقال، هو الثالث من نوعه لمحافظ القدس، خلال الشهر الجاري، بعد أن اعتقلته قوات الاحتلال نهاية الشهر الماضي، ليتم الإفراج عنه بعد حوالي أسبوع، ومددت في 25 من أكتوبر الماضي اعتقاله لـ96 ساعة، وقامت بتحويله إلى محكمة "عوفر" العسكرية قرب رام الله.
وأصدر "قائد المنطقة الوسطى" قرارا عسكريا في الثامن من الشهر الجاري بحق غيث، يقضي بمنعه من الدخول أو التواجد في مناطق الضفة الغربية لمدة ستة أشهر، بدعوى التحريض وتشكيل خطر على "أمن الدولة"، وإعطائه 72 ساعة للاعتراض على القرار، واستدعائه في اليوم الذي يليه لاستكمال التحقيق.
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