كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سكان ينضمون للاحتجاجات جنوب إيران ويسيطرون على شوارع بمدينتين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

سيطر متظاهرون في جنوب إيران، على شوارع رئيسية ببعض المدن، ضمن الاحتجاجات المستمرة منذ ثلاثة أسابيع.

وطبقاً لوسائل إعلام تابعها "اليمن العربي" ، واصلت الاحتجاجات العمالية فى الأهواز جنوبى إيران أسبوعها الثالث، وانضم سكان المنطقة الواقعة إلى مظاهرات العمال فى أكثر من مدينة.

وقال المركز الأهوازى للإعلام والدراسات الإستراتيجية، وفقا لقناة (سكاى نيوز) الإخبارية، ، "إن السكان انضموا إلى الاحتجاجات، حيث سيطر المتظاهرون على العديد من شوارع مدينتى الأهواز العاصمة والسوس".

وأوضح المركز أن قوات الشرطة تراجعت تحت ضغط المحتجين الغاضبين، الذين يطالبون بدفع رواتبهم المتأخرة وتحسين وضعهم المعيشى، ومحاسبة المسؤولين ومحاربة الفساد الاقتصادى الذى ينخر بجميع مؤسسات النظام الإيرانى.