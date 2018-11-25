شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس "مشروعات البرلمان" يستعرض أجندة اجتماع اليوم لدعم مشروعات الشباب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال النائب محمد كمال مرعى رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، إن الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب، اعتذر عن حضور اجتماع اللجنة اليوم لالتزامه بسفر إلى الخارج، مشيراً إلى أن الاجتماع سينعقد بحضور ممثلين عن الوزارة.

وأضاف "كمال" فى تصريح لـ ”الخليج 365”، أن الاجتماع سيراجع كافة البروتوكلات التى وُقعت خلال الفترة الماضية وما تم إنجازه منها وما لم يتم، لتحديد مدد زمنية للتنفيذ، وتقديم تقرير ربع سنوى على ما تم إنجازه من هذة البروتوكلات، متابعاً، : "سنقدم مبادرات جديدة لمراكز الشباب، بحيث تبقى مراكز إشعاع لتغيير مفهوم الشباب، والإعداد لريادة الأعمال".

وتناقش اللجنة الجهود التي تقوم بها وزارة الشباب والرياضة لدعم قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة وخطتها للمرحلة المقبلة وخاصة فيما يتعلق بتمويل الحاضنات الصناعية، بحضور نيفين جامع، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.