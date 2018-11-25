خبير مروري يحذر سائقي السيارات من الشبورة الكثيفة

شادي عبدالله



قال اللواء أحمد هشام الخبير المروري، إن هناك سقوط أمطار على السواحل الشمالية وسيناء ولكنها ليست مؤثرة على حركة المرور لأنها خفيفة، ولكن هناك شبورة كثيفة لهذا يرجي تؤخي الحذر خلال قيادة السيارة.

وأوضح هشام في مداخلة ببرنامج صباح الخير يا مصر أنه تم غلق الطريق الدائري جزئيا أما حركة السيارات من المريوطية حتى طريق الأتوستراد والتى ستستمر لمدة شهر وستكون من الساعة 12 مساء حتى 5 صباحا.

وأضاف أن هناك أعمال التوسعة بطريق السويس القادم من محور الثورة حتى اتجاه كوبري الجيش.