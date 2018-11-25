وزير الداخلية الفرنسي يكشف الأعداد الصادمة لمتظاهري السترات الصفراء

حسام رضوان



أعلن وزير الداخلية الفرنسي كريستوف كاستنير، أن عدد المشاركين في تظاهرات "السترات الصفراء" التي تجتاح البلاد احتجاجا على ارتفاع أسعار المحروقات والضرائب، بلغ 106 آلاف مواطن، وهو أقل بكثير من عدد المحتجين يوم السبت الماضي، والذي بلغ 244 ألف شخص.

ونقلت "روسيا اليوم" عن كاستنير، إن المحتجين نظموا ألفا و619 مظاهرة في أنحاء فرنسا، كما اعتقلت السلطات أكثر من 130 شخصا.

وأضاف: "نريد أن نوضح أن المظاهرات اليوم، أخذت شكلا آخر، إذ أغلق المشاركون فيها المراكز التجارية، وكان عدد المصابين أقل".

وأشار إلى تشديد...