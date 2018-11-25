هنية: سنواجه صفقة القرن بالمقاومة الشاملة

أكد رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" ​إسماعيل هنية​ أن "الحركة لن تسمح بتنفيذ "صفقة القرن" الأميركية"، مشددا على "أنها ستمنع ذلك من خلال مقاومتنا المسلحة"، مشيراً إلى "اننا نريد بناء تحالف قوي واستراتيجي يجمع كل القوى لمواجهة التحديات المحيطة ب​القضية الفلسطينية​".

وأشار إلى أن "​المقاومة​ بأشكالها كافة ستظل خيارنا الاستراتيجي، لأنها تمثل اجماعًا وطنيًا، وهي بوصلتنا الوطنية المعروفة"، لافتاً إلى أنه "لنا بوصلة واحدة، وهي تحرير الأرض وتأسيس ​الدولة الفلسطينية​، فكل طرف يجتمع معنا في هذا الهدف فهو حليف معنا".

وشدد على "ضرورة تجميع الجهود العربية والإسلامية في خدمة القضية الفلسطينية وإعادتها إلى الواجهة وتجاوز مخططات تصفيتها"، مشيراً إلى أنه "تمر القضية الفلسطينية بمرحلة خطيرة مع استمرار مشروع الاحتلال لتصفية ​القدس​ والعدو الصهيوني ينفذ استراتيجية ومخططا لعينا ضد ​المسجد الأقصى​ والقدس".