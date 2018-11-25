مسؤول حوثي: تصعيد التحالف العربي في الحديدة يكشف النوايا المبيتة

اعتبر الناطق الرسمي ل​أنصار الله​ ​محمد عبدالسلام​ أن "تصعيد ​التحالف السعودي​ في ​الحديدة​ ينسف جهود المبعوث الأممي ويكشف النوايا المبيتة"، مشيراً إلى أن "طيران العدوان شن أكثر من 35 غارة جوية خلال 12 ساعة على مدينة الحديدة مع قصف مدفعي وصاروخي".

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