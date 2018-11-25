قوى الامن: ضبط 1160 مخالفة سرعة زائدة وتوقيف 55 مطلوبا بتاريخ 24/11/2018

أفادت ​المديرية العامة لقوى الامن الداخلي​ عن " ضبط 1160 مخالفة ​سرعة زائدة​ وتوقيف 55 مطلوباً بجرائم، مخدرات، سرقة واطلاق ناربتاريخ 2018/11/24".

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