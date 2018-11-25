يزبك: سواء تشكلت الحكومة أم لم تتشكل هناك ممارسات لن تتغير

إعتبر الوكيل الشرعي العام للامام الخامنئي في ​لبنان​ الشيخ محمد يزبك أنه "سواء تشكلت ​الحكومة​ أم لم تتشكل، هناك ممارسات لن يتغير منها شيء، ومنها الهدر والسلب والنهب و​الفساد​، التي مضى عليها سنوات دون أن يتغير شيء. لذا ينبغي أن يحصل تحرك مسؤول وجاد. الإصلاح لن يحصل بالخطابات، ف​الدين العام​ تجاوز المئة مليار ​دولار​، وأولادنا وأولاد أولادنا، كلهم يرزحون تحت عبء هذا الدين"، سائلا "وإذا كانت الاستدانة بالربى على مستوى الأفراد تخرج الناس من بيوتهم، فكيف إذا كان الدين على مستوى الدول؟".

ورأى يزبك "إننا أمام واقع يتحرك من أجل ​القضاء​ على أنفاسنا، ستة أشهر ولم تتشكل الحكومة، فما هي الأسباب؟ هل لأن نواب اللقاء التشاوري ليسوا لبنانيين؟ وهل من يدعم الحق يصبح متهما؟".