حدث ليلاً| مقترح لمنح المرأة مكافأة نهاية خدمة.. والسيسي يبحث تطورات "القرن الأفريقي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد قاسم:
شهدت ليلة أمس وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، العديد من الأحداث على الصعيدين الإقليمي والدولي، نستعرضها في التقرير التالي.
السيسي يبحث مع نظيره الكيني التطورات السياسية بمنطقة القرن الأفريقي
رسمياً.. ننشر جدول امتحانات "أولى ثانوي" المعتمد من "التعليم"
مقابل رعاية الزوج والأولاد.. برلمانية تقترح منح المرأة مكافأة نهاية خدمة بعد الطلاق
سكان بالقاهرة الجديدة: الشوارع غرقت في أول اختبار.. ومسؤول: "مفيش نقطة مياه دلوقتي"
برلمانية: طلب إحاطة لوزير الزراعة بسبب تصدير الكلاب والقطط
والدة طالبة الإسكندرية المنتحرة: ابنتي تعرضت للتنمر.. وسأقاضي مشرفات المعهد
بعد 4 أعوام تجارب.. باحثون مصريون ينجحون في الحفاظ على 26 سلالة تمور بالواحات
حوادث
شرطي مفصول يقتل والده بإمبابة.. ومصدر: مريض نفسي
مصرع شاب "بنجلاديشي الجنسية" بعد سقوطه من الطابق السابع في بورسعيد
فن
الفنانة نور تكشف عن أول قصة حب في حياتها مع "واحد من الناس"
وفاة المخرج البريطاني نيكولاس روج عن 90 عاما
عرب وعالم
السعودية تدعو مواطنيها لتجنب الذهاب إلى الشانزليزيه الفرنسي بسبب تدهور الأوضاع
انعقاد قمة "بريكست" في موعدها بعد التوصل إلى حل بشأن جبل طارق
ترامب: لن نسمح بدخول المهاجرين.. وسنغلق الحدود الجنوبية
تأجيل نهائي كوبا ليبرتادوريس لمدة 24 ساعة
عامر حسين: أبو ريدة ألغى قرار رفض استقدام حكام أجانب لبيراميدز
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