أخبار متوقعة اليوم: السيسي يفتتح معرض القاهرة الدولي للاتصالات

محمد اسماعيل - القاهرة - أ ش أ

القاهرة.. يفتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، فعاليات الدورة الثانية والعشرين لمعرض القاهرة الدولى للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات (Cairo ICT)، بحضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي و وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري الدكتورة هالة السعيد، ومشاركة أكثر من 500 شركة عالمية ومحلية وشركات ناشئة.

القاهرة.. ينطلق الاجتماع الـ 43 للجنة العربية الدائمة للاتصالات والمعلومات بمقر الامانة العامة للجامعة العربية، والاجتماع الـ3 لكبار المسؤولين من الوزرات والجهات المعنية فى الدول العربية والمنظمات الدولية حول الارهاب والتنمية الاجتماعية.

القاهرة.. النطق بالحكم في إعادة محاكمة 8 متهمين في القضية التي اشتهرت إعلاميًا بـ"أحداث مدينة نصر" ، التي وقعت أحداثها في 28 ديسمبر 2013 بمعهد أمناء الشرطة.

القاهرة .. تستمع لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بمجلس النواب إلي عرض للجهود التي تبذلها وزارة الشباب والرياضة لدعم قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة وخطتها للمرحلة المقبلة وخاصة فيما يتعلق بتمويل الحاضنات الصناعية.

القاهرة .. تعرض لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب تقرير المجلس القومي لحقوق الإنسان عن أعمال المجلس خلال أربعة أعوام من عام 2013 - 2017.

القاهرة.. تستمع لجنة الصناعة، بمجلس النواب إلى رؤية واستراتيجية وزارة التجارة والصناعة حول تطوير الصناعة المصرية والمساهمة الفعالة في الناتج القومي لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.

القاهرة.. تفتتح وزير الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم الملتقى الأول لطلاب أكاديمية الفنون من جميع المعاهد التابعة، بحضور رئيس أكاديمية الفنون الدكتور أشرف زكي وعدد من خريجيها وقيادات وزارة الثقافة.

المنامة.. يصل ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إلى العاصمة البحرينية، في إطار جولته الإقليمية التي بدأها بتوجيه من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز.

الرياض.. تنطلق فعاليات تمرين (العلم الأخضر السعودي البريطاني 2018") بمشاركة القوات الجوية الملكية السعودية ونظيرتها البريطانية، وذلك في قاعدة الملك فهد الجوية بالقطاع الغربي.

الكويت.. يبدأ وزير الخارجية القبرصي نيكوس خريستادوليديس زيارة إلى الكويت، يلتقي خلالها مع أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، ورئيس الوزراء الشيخ جابر مبارك الحمد، ورئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم، لبحث العلاقات الثنائية والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

الأقصر .. تبدأ أول بعثة صينية أثرية في مصر أعمالها في معبد مونتو شمال الكرنك بناء على اتفاقية التعاون التي وقعها وزير الآثار الدكتور خالد العناني مع مدير معهد الآثار الصينية للعلوم الاجتماعية في أكتوبر الماضي.

بروكسل .. يجتمع قادة الاتحاد الأوروبي الـ 27 ، في قمة استثنائية، للنظر في اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد (بريكست)، وسيجتمع القادة الأوربيون مع رئيس وزراء بريطانيا تيريزا ماي في نهاية القمة.

قنا .. تنطلق الدورة العربية الـ 14 لخماسيات كرة القدم، بجامعة جنوب الوادي، بمشاركة 22 جامعة مصرية وعربية.

الكويت.. يقوم وفد كويتي بزيارة إلى بروكسل لعقد اجتماعات ضمن إطار تفعيل وتنفيذ مذكرة التفاهم المبرمة بين الكويت والاتحاد الأوروبي، باعتبارها أول دولة خليجية توقعها مع الاتحاد؛ وذلك لتغطية مجالات التعاون بين الكويت والاتحاد الأوروبي.

عواصم العالم .. يحيي العالم، اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة، ويأتي احتفال هذا العام تحت شعار (لنجعل العالم برتقالياً: اتحدوا لإنهاء العنف ضد النساء والفتيات).

القاهرة .. تشهد الأمانة العامة لجامعة الدول العربية فعاليات إطلاق حملة الـ16 يوما لمناهضة العنف ضد النساء والفتيات ، تحت شعار (اسمعني)، وذلك بالتعاون مع الأمم المتحدة.. كما يطلق المجلس القومي للمرأة، حملة الـ16 يومًا من الأنشطة لمناهضة العنف ضد المرأة.