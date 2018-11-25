مصر تدخل عصر المدن العالمية.. الأبرز في الصحف

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- أ ش أ:

ركزت صحف القاهرة الصادرة اليوم الأحد، على افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي فاعليات معرض ومؤتمر القاهرة الدولى للاتصالات وتكنولوجيا لمعلومات الذي ينطلق اليوم، كما أبرزت إشادة رئيس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي بالإنجازات التي حققها الاقتصاد في الأربع سنوات الماضية، وذلك عبر الفيديو خلال حفل بالسفارة المصرية بلندن، بحضور لفيف من رجال الدولة وكبار رجال الأعمال والمستثمرين البريطانيين والعرب.

واهتمت الصحف - كذلك - بجولة رئيس الوزراء لتفقد أعمال تنفيذ الأبراج بمشروع حى المال والأعمال بالعاصمة الإدارية الجديدة، في ضوء بدء أعمال الإنشاء من جانب شركة CSCEC الصينية التى تتولى تنفيذ المشروع، بالتعاون مع عدد من شركات المقاولات المصرية.

وبرز في الصحف - أيضا - توجه القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي الفريق أول محمد زكي إلى العاصمة السودانية الخرطوم في زيارة رسمية يجري خلالها مباحثات هامة مع كبار المسؤولين بالسودان الشقيقة، وكذلك عودة رئيس أركان حرب القوات المسلحة الفريق محمد فريد إلى أرض الوطن بعد انتهاء زيارته الرسمية إلى الصين للمشاركة فى الاجتماع الرابع للجنة التعاون العسكرى المصري الصيني.

وفي شأن عسكري آخر، تابعت الصحف وصول وحدات من القوات البحرية والجوية وعناصر من القوات الخاصة المصرية إلى دولة اليونان للمشاركة في فعاليات التدريب المشترك (ميدوزا -7)، الذي يستمر عدة أيام غرب جزيرة كريت بمشاركة قوات مصرية ويونانية وقبرصية.

وفي الشأن الدولي، سلطت الصحف الضوء على تطورات الأوضاع في فرنسا في ضوء التظاهرات الواسعة التي ضربت البلاد احتجاجا على ارتفاع أسعار الوقود، لاسيما بعد اختراق متظاهري "السترات الصفراء" حواجز ميدان الشانزليزيه بالقرب من القصر الرئاسي، مطالبين باستقالة الرئيس إيمانويل ماكرون.

وفي التفاصيل، أبرزت صحف (الأهرام) و(الأخبار) و(الجمهورية) افتتاح الرئيس السيسي اليوم فاعليات معرض ومؤتمر القاهرة الدولى للتكنولوجيا (2018 Cairo ICT)، الذى يستمر حتى الأربعاء المقبل بمركز مصر للمعارض فى القاهرة الجديدة، تحت شعار (قيادة التحول) .

وذكرت صحيفة (الأهرام) أن المعرض يتضمن 3 مؤتمرات جديدة، تقام لأول مرة، وهي (قمة الحكومات للتحول الرقمى)، التى تشارك بها عدة دول إفريقية، وتناقش جلساتها الموسعة قضايا مستقبل الحكومات بمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا بعد تطبيق مفهوم (التحول الرقمي)، والنهوض بالقطاع العام فى مصر ضمن استراتيجية 2030، والثاني (المعرض والمؤتمر الدولى لتكنولوجيا النقل)، الذي يتناول تطوير البنية التحتية للمواصلات والطرق بشكل رقمي، وميكنة منظومة المواصلات العامة والخاصة، ودعم عمليات الدفع الإلكترونى، إضافة إلى (المعرض والمؤتمر الدولى للتعليم)، الذي يناقش سبل تطوير منظومة التعليم، اعتمادا على الحلول التكنولوجية المتطورة.

في حين نقلت صحيفة (الجمهورية) عن وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الدكتور عمرو طلعت القول إن معرض القاهرة الدولي للاتصالات يشهد تنسيقاً تاماً بين جميع الجهات الحكومية العارضة ودورة هذا العام ستركز علي محورين: بناء الإنسان.. والتحول الرقمي، مضيفا أن محور بناء الإنسان يتعلق بتدريب وإنشاء كوادر تحفيز الفكر الإبداعي ودعم الفئات المهمشة، وأيضاً الدمج وتحدي الإعاقة، وهو ما يصب في صالح بناء الإنسان المصري اعتماداً علي تكنولوجيا المعلومات.

وأشارت الصحيفة إلى أن وزير الاتصالات قال أيضا إن "معرض ومؤتمر القاهرة الدولي للاتصالات مناسبة سنوية نقدم لشعبنا من خلالها كشف حساب ماذا حقق هذا القطاع من إنجازات ونشارك من خلاله الشعب ومستخدمي هذا المرفق المهم في بحث ومناقشة ما نسعي لتحقيقه خلال العام القادم".

وتحت عنوان (الاقتصاد المصري تجاوز التحديات الصعبة)، نقلت صحيفة (الجمهورية) كلمة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي - عبر الفيديو- خلال حفل الاستقبال بالسفارة المصرية في لندن تحت رعاية السفير طارق عادل سفير مصر ببريطانيا، والذي نظمته وزارة الإسكان ممثلة في شركة (سيتي إيدج) المسوق العقاري لمشروعاتها في المدن الجديدة بحضور لفيف من الشخصيات تقدمتهم السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج ووفد رفيع المستوى من وزارة الإسكان ولفيف من سفراء الدول العربية والعديد من رجال الدولة وكبار رجال الأعمال والمستثمرين البريطانيين وكذلك كبار رجال الأعمال المصريين والعرب المقيمين في المملكة المتحدة بجانب عدد كبير من الإعلاميين والصحفيين البريطانيين المهتمين بالقطاع العقاري.

وأوردت الصحيفة أن مدبولي أشاد بالإنجازات التي حققها الاقتصاد المصري في الأربع سنوات الماضية ونجاحه في تخطي العديد من التحديات وتحويلها إلى فرص استثمارية حيث أصبح الآن وبعد الإصلاحات الأخيرة يوفر مناخاً متميزاً للاستثمار الأجنبي المباشر في البلاد ، مؤكدا أن قطاع العقارات يشهد طفرة كبيرة في المرحلة الحالية بما في ذلك إنشاء العديد من المشاريع السكنية والتنموية.

وفي نشاط حكومي آخر، أبرزت صحيفة (الأهرام) تأكيد رئيس الوزراء - خلال تفقده أعمال تنفيذ الأبراج بمشروع حى المال والأعمال بالعاصمة الإدارية في ضوء بدء أعمال الإنشاء من جانب شركة CSCEC الصينية التى تتولى تنفيذ المشروع، بالتعاون مع شركات مقاولات مصرية - أن مشروع حى المال والأعمال يعد من أكبر المشروعات المشتركة بين مصر والصين، ويمثل نقلة حضارية كبري، مشيرا إلى أن مصر تدخل حاليا من خلال إنشاء العاصمة الجديدة عصر المدن العالمية.

وذكرت صحيفة (الأخبار) أن مدبولي تفقد - أيضا - الحي السكني (ک3) بالعاصمة الإدارية الجديدة، الذي تم طرح وحداته للحجز عبر الموقع الالكتروني ضمن الطرح الأول بالعاصمة الإدارية الجديدة، واستمع مدبولي إلى شرح حول موقف تنفيذ الحي السكني، حيثُ تمت الإشارة إلى الانتهاء من تنفيذ الوحدات تباعاً، والبدء فوراً في أعمال تنسيق الموقع والزراعات للجزء المنتهي منه، كما تفقد منطقة الفيلات بالعاصمة الإدارية الجديدة، والتي تشهد تنفيذ نحو 950 فيلا.

وفي الشأن العسكري، أوردت صحيفة (الأخبار) أن القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربي الفريق أول محمد زكي توجه أمس إلى العاصمة السودانية الخرطوم في زيارة رسمية يجري خلالها مباحثات هامة مع كبار المسئولين بالسودان الشقيقة.

وأوضحت الصحيفة أن الزيارة تهدف إلى دعم آفاق التعاون والعلاقات العسكرية بين القوات المسلحة لكلا البلدين الشقيقين، ومناقشة عدد من الملفات والموضوعات ذات الاهتمام المشترك وعلى رأسها الأوضاع التي تشهدها القارة الإفريقية في ضوء علاقات التعاون العسكري بين القوات المسلحة لكلا البلدين، خاصة في مجالات التدريب ونقل وتبادل الخبرات في العديد من المجالات.

أما صحيفة (الأهرام) نشرت أن رئيس أركان حرب القوات المسلحة الفريق محمد فريد والوفد المرافق له عادوا إلى أرض الوطن بعد انتهاء زيارة رسمية إلى جمهورية الصين الشعبية؛ للمشاركة في الاجتماع الرابع للجنة التعاون العسكري المصري الصيني.

وأشارت الصحيفة إلى أن رئيس الأركان استهل زيارته بتفقد القاعدة البحرية بمدينة شنغهاي، للاطلاع على آخر ما توصل اليه الجانب الصيني من تكنولوجيا فى مجال التصنيع البحري، ثم أجريت له مراسم استقبال رسمية لدى وصوله للعاصمة بكين، لافتة إلى أنه تم عقد الجلسة الختامية للاجتماع الرابع للجنة التعاون العسكرى المصري الصيني برئاسة رئيسي أركان كلا البلدين، بحضور عدد من القادة والمسئولين العسكريين، تم خلالها مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك على المستويين الدولى والاقليمى فى ضوء تطورات الاوضاع التى تشهدها منطقة الشرق الأوسط.

وفي شأن عسكري آخر، أبرزت صحيفة (الجمهورية) وصول وحدات من القوات البحرية والجوية وعناصر من القوات الخاصة المصرية إلى دولة اليونان للمشاركة في فعاليات التدريب المشترك (ميدوزا -7)، الذي يستمر عدة أيام غرب جزيرة كريت.

وأشارت الصحيفة إلى أن التدريب يشتمل على تنفيذ العديد من الأنشطة منها قيام القوات بتخطيط وإدارة أعمال قتال بحرية وجوية مشتركة والتدريب على أعمال الاعتراض البحري والبحث واكتشاف الغواصات وتأمين منصات البترول والأهداف الحيوية بالبحر وتنفيذ حق الزيارة والتفتيش واقتحام السفن المشتبه بها وقيام المقاتلات متعددة المهام بالتدريب علي أعمال الدفاع والهجوم المشترك علي أهداف معادية كما تنفذ عناصر القوات الخاصة التدريب علي أعمال الابرار البحري المشترك علي الساحل.

إلى ذلك، أوردت صحيفة (الأهرام) أن وزير الموارد المائية والري الدكتور محمد عبد العاطى أكد أن الوزارة - ممثلة في قطاع الخزانات والقناطر الكبري، وبالتعاون مع دولة اليابان - تستعد لطرح مناقصة عالمية لإنشاء وتنفيذ مشروع إنشاء قناطر ديروط الجديدة، إحدى أكبر المنشآت المائية على نهر النيل شهر مارس من العام القادم، بتكلفة تصل الى مليار جنيه لتحسين أعمال الرى لزمام 1.5 مليون فدان، تمثل 18% من مساحة الأراضي الزراعية فى مصر، بالإضافة إلى توفير منظومة تحكم آلية أوتوماتيكية حديثة، ومتطورة من خلال غرفة تحكم ومراقبة للتصرفات المائية بالترع التى تغذيها المجموعة من أسيوط وحتى الجيزة والفيوم ، مروراً بالمنيا وبنى سويف ، فضلا عن ضمان توزيع منتظم على جميع الفروع لدعم المنظومة القومية للزراعة .

اقتصاديا، ذكرت صحيفة (الأخبار) أن وزيرة الاستثمار الدكتورة سحر نصر أكدت - سعد الحريري رئيس الوزراء اللبناني علي هامش مشاركتها في الدورة الرابعة لملتقي الأعمال المصري اللبناني ببيروت - حرص مصر على تفعيل الشراكة مع لبنان على المستويين الحكومي والخاص، مشيرة إلى أنه تم بحث سبل تعزيز الاستثمارات المشتركة وزيادة حجم الاستثمارات اللبنانية في مصر.

ونقلت الصحيفة عن سعد الحريري تقديره لدور مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي في المنطقة، مشددا على قوة وعمق العلاقة التي تربط بين البدين، مضيفا أن الإصلاحات التي قامت بها مصر خلال الفترة الماضية تجعلها دولة جاذبة للاستثمارات.

وفي الشأن الدولي، تابعت الصحف تطورات الأوضاع في فرنسا في ضوء التظاهرات التي تضرب البلاد احتجاجا على زيادة أسعار الوقود، وذكرت صحيفة (الأهرام) أن متظاهري (السترات الصفراء) تمكنوا من تخطي الحواجز الأمنية والوصول إلى شارع الشانزليزيه بوسط باريس، مما تسبب فى اندلاع اشتباكات مع الشرطة الفرنسية التى ردت باستخدام الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه لتفريق المتظاهرين الغاضبين من ارتفاع أسعار الوقود والسياسات الاقتصادية للرئيس إيمانويل ماكرون، وذلك في الأسبوع الثانى على التوالى من الاحتجاجات فى أنحاء فرنسا.

فيما نقلت صحيفة (الأخبار) عن بلدية باريس القول إن نحو ثلاثة آلاف شرطي تم إعدادهم للعمل في المدينة، وسيكون على قوات الأمن التعامل مع مظاهرة ضد العنف الجنسي ومباراة لكرة القدم ومباراة للرجبي في العاصمة.

وذكرت الصحيفة أنه لأكثر من أسبوع، أغلق متظاهرون يرتدون السترات الصفراء، التي يتعين علي جميع سائقي السيارات في فرنسا حملها في سياراتهم، الطرق السريعة في جميع أنحاء البلاد بحواجز محترقة وقوافل من الشاحنات بطيئة الحركة؛ مما عرقل الوصول إلى مستودعات الوقود ومراكز التسوق وبعض المصانع.