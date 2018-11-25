الجيش المالي يعلن مقتل 30 مسلحا وسط البلاد

أعلن الجيش المالي، السبت، مقتل 30 مسلحا، في عملية مشتركة مع نظيره الفرنسي بمنطقة موبتي وسط البلاد. وقال في بيان، إن "العملية التي جرت ليلة 22-23 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري استهدفت مجموعة (جبهة تحرير ماسيبا) الإرهابية". وأضافت أنها أسفرت عن "مقتل 30 إرهابيا من المجموعة وتحييد زعيمها أمادو كوفا". وتشهد الأجزاء الوسطى والشمالية من مالي هجمات إرهابية وصراعات انفصالية منذ عام 2012. و"جبهة تحرير ماسيبا" جماعة ينتمي معظم عناصرها لعرقية الفولان، وينسب لها تنفيذ سلسلة هجمات في مناطق مختلفة من مالي خلال السنوات الأخيرة.

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