تطورات في قضية المؤذن المدان باغتصاب طفلة بالسامراب

من المقرر اليوم أن يمثل أطباء في قضية طفلة السامراب ذات العشرة أعوام المغتصبة من قبل مؤذن ناهز عمر 58 عاماً للإدلاء بإفاداتهم حول التقارير الطبية حسب توجيهات المحكمة العليا وذلك بعد أن أدين سابقاً بموجب المادة 45 ب المتعلقة بالاغتصاب من قانون الطفل لسنة 2010 .

بعد أن أعيد الملف لمحكمة الأسرة والطفل ببحري التي يترأسها القاضي عارف محي الدين لمناقشة تقرير طبي صادر وبحسب التفاصيل الأولية للدعوى أن والد الطفلة تقدم ببلاغ لدى حماية الأسرة والطفل مفاده أن المدان مؤذن اعتدى على ابنته بعد إرسالها إلى المتجر الذي تأخرت كثيراً في طريق العودة الأمر الذي دعا والدتها لتقصي أثرها ليتم إخبارها من قبل التاجر بأنها حملت الغرض الذي أخذته وغادرت منذ زمن .

لتعود الأم أدراجها وعند عودة الطفلة كانت حالتها سيئة وبسؤالهم لها ذرفت الدموع إلى أن تم الضغط عليها فأقرت بأن المدان قام بالاعتداء عليها ، عليه تم عمل الإجراءات وفص الطفلة الذي أكد الواقعة وأحيل الملف للمحكمة التي جاء قرارها مسبقاً بالإعدام .

الخرطوم (أخبار الخليج 365)