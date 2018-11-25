بلاغ في مواجهة لاعب كرة قدم باعتدائه على زوجة نظامي ببحري

تحقق شرطة بحري شرق في البلاغ المدون في مواجهة لاعب كرة بأحد أندية القمة سابقاً بتعديه على زوجة نظامي وذلك إثر بلاغ تقدمت به الزوجة المعتدى عليها لقسم الشرطة برفقة زوجها .

ومن خلال التحري الأولي وأخذ عينة من المجني عليها وإرسالها للمعمل الجنائي تم تدوين البلاغ تحت نص المادة 149 من القانون الجنائي بحسب صحيفة الدار ، وأخضع للتحريات التي ما زالت الشرطة تولي إجراءاتها توطئة لكشف ملابسات الحادثة .

الخرطوم (أخبار الخليج 365)