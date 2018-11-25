أبرز عناوين الصحف الرياضية السودانية الصادرة اليوم الأحد الموافق 25 نوفمبر 2018م

تصدر عن صحيفة أخبار الخليج 365 الإلكترونية صحيفة الجوهرة الرياضية: * “بشه” يطالب الزملاء بحسم معركة الثلاثاء * “الأزرق” يعقد المناورة الرئيسية للمواجهة الأفريقية.. ويمنح “الجيش الزنزباري” فرصة تدريب وحيد بـ”الجوهرة” * الهلال يكسر “لائحة الممتاز” ويفلت من شكوى “السلاطين” بعدم إشراك اللاعب تحت سن “21” * “الأحمر” يفلت من مطب “الأولاد” بالتعادل.. “محكمة كاس” تشطب قضيتين لـ”المريخ”.. وشداد يطالب بفتح بلاغ جنائي في مواجهته و”حميدتي” صحيفة قوون: * المريخ يفشل في السباق المحموم ويتعادل مع الخرطوم * الهلال يكثف التحضيرات للمعركة الأفريقية.. ينتظم في المعسكر ويؤدي بروفته الرئيسية * “جيش زنزبار” يصل فجراً.. الاتحاد يجيز لائحة الانضباط ويؤمن على رعاية سوداني * كاس تشطب طعون المريخ * الفرسان يفرض التعادل على الوادي ويقدم أول شكوى في الموسم.. والشرطة تعود بنقطة من كادوقلي صحيفة الصدى: * المريخ يستهل مشواره في الممتاز بأداء باهت أمام الوطني ويخرج بالتعادل * الاتحاد يناقش قضية المريخ لـ”كاس” في اجتماع المجلس ويعيد مدير مكتب شداد لمزاولة مهامه الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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