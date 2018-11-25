أبرز عناوين الصحف السياسية السودانية الصادرة اليوم الأحد الموافق 25 نوفمبر 2018م

تصدر يومياً عن صحيفة أخبار الخليج 365 الإلكترونية صحيفة الوفاق * تشييع مهيب لجثمان مولانا حيدر أحمد دفع الله * ولاية الخرطوم تستعين بالأجهزة الأمنية لحل أزمة الخبز * وزير النفط: بداية العمل بحقل ثارجاث بالجنوب اليوم صحيفة الأخبار * الطيب مصطفى يطالب الشعبي بالانسحاب من الحكومة * مقتل وإصابة (25) مواطناً في اشتباكات مع قوات عبد الواحد بجبل مرة صحيفة الإنتباهة * مجزرة بشرية في جبل مرة * الكشف عن تحويلات رصيد بقيمة (11) مليار جنيه .. * ازدياد الإصابة بسرطان الفم عند النساء بسبب التدخين صحيفة المجهر * مباحثات عسكرية بين الخرطوم والقاهرة والرئيس يلتقي وزير الدفاع المصري * في ذمة الله رئيس القضاء .. والبشير يتقدم موكب التشييع صحيفة آخر لحظة * السلطات تفرج عن حاوية شعر مستعار (باروكة) * قوش يكشف عن إجراءات اقتصادية مرتقبة * المالية تطالب بتحجيم خدمة تحويل الرصيد صحيفة السوداني * مباحثات عسكرية بين السودان ومصر بالخرطوم * قوش: إجراءات اقتصادية مهمة لتوفير الدقيق * امرأة تحتال على (17) مستثمراً أجنبياً بـ(2.7) مليون ريال صحيفة الصيحة * الطيب مصطفى يطالب المؤتمر الشعبي بالانسحاب من الحكومة صحيفة التيار * اجتماع أزمة بقيادة قوش ووالي الخرطوم لتوفير الخبز * تشييع مهيب .. وبكاء ونحيب في وداع رئيس القضاء * الجزيرة .. السجن والغرامة لأب اغتصب ابنته عدة مرات * وزير الدفاع المصري بالخرطوم لبحث تعزيز التعاون العسكري صحيفة الدار * في موكب حزين .. البلاد تودع رئيس القضاء مولانا حيدر إلى مثواه الأخير * رئيس الجمهورية يتقدم موكب المشيعيين وحشود كبيرة من المواطنين والمعزين بمقابر أحمد شرفي * المحكمة العليا تعيد ملف محاكمة المتهم بقتل رجل المباحث ود الصول ووالدته * مستشفى هندي يقاضي مؤسسة حكومية سودانية الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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