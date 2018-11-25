حالة الطقس: غائم جزئي وفرصة ضعيفة لسقوط أمطار

القدس - بواسطة محمد عز العرب - يكون الجو اليوم، الأحد، غائماً جزئيا وبارداً نسبياً خاصة في المرتفعات الجبلية، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، وتبقى فرصة ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة متفرقة فوق بعض المناطق، والرياح جنوبية غربية إلى غربية خفيفة معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وغدا الاثنين، يكون الجو غائماً جزئيا وبارداً نسبياً خاصة في المرتفعات الجبلية، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة مع بقائها أدنى من معدلها السنوي العام بقليل، والرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وبعد غد، الثلاثاء، يكون الجو غائماً جزئياً، ويطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بقليل، والرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.