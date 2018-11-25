شكرا لقرائتكم خبر عن مصرع 30 هندياً في انزلاق حافلة من فوق جسر والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - واس: لقي 30 شخصا على الأقل مصرعهم اليوم، عندما سقطت حافلتهم في قناة بولاية كارناتاكا الهندية. وذكرت الشرطة الهندية أن الحافلة انزلقت من فوق جسر على الطريق السريع بين مدينتي بانجالور وميسور، وسقطت في قناة كوفيري في منطقة مانديا بولاية كارناتاكا، مبينة أن الغواصين انتشلوا جثث ثلاثين راكبًا، بينهم خمسة أطفال، في حين نجا سائق الحافلة وشخص آخر.

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