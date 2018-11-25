شكرا لقرائتكم خبر عن الشرعية ترفض الإدارة الأممية لميناء الحديدة في وجود الحوثي والان نبدء بالتفاصيل

شدد وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، على رفضهم القبول بأي صيغة لإدارة ميناء الحديدة لا تضمن عودته للحكومة الشرعية علاوة على خروج ميليشيات الحوثي الإيرانية من المدينة.

وقال الإرياني، في تغريدة على تويتر، إن السلطة الشرعية أكدت ترحيبها في أكثر من مناسبة بالسلام وفق المرجعيات الثلاث، مبديًا ترحيبه بأي خطوات أو مجهود بذله المبعوث الأممي، مارتن غريفيث، لإقناع الانقلابيين بالانسحاب من الحديدة ومينائها وتسليمهما للسلطة الشرعية.

إلى ذلك، غادر مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن، مارتن غريفيث، أمس السبت، صنعاء بعد زيارة استمرت أربعة أيام، التقى خلالها بقادة الميليشيات الانقلابية.

وأفاد مصدر ملاحي مسؤول في مطار صنعاء الدولي لوكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ)، بأن المبعوث الأممي توجه إلى العاصمة الأردنية عمّان، حيث يتواجد فيها مكتبه الدائم، فيما قالت مصادر لـ«فرانس برس» إنه سيلتقي غدا الإثنين بمسؤولين في الحكومة اليمنية بالرياض.

وكان غريفيث قد زار، الجمعة، الحديدة، حيث اقتصرت جولته على زيارة الميناء فقط، بعد أن منعته الميليشيات من تفقد أي منشآت أو أماكن أخرى في المدينة التي حوّلها الحوثيون إلى ثكنة عسكرية.

ويعمل مبعوث الأمم المتحدة على تهيئة الأرضية لمفاوضات سلام، أعلنت واشنطن، الأربعاء، أنها ستعقد مطلع ديسمبر في السويد.

وفي حين أكد التحالف العربي بقيادة المملكة ترحيبه بالمفاوضات، أعلنت الحكومة اليمنية مشاركتها فيها.