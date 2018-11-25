ترامب يهدد بإغلاق الحدود مع المكسيك

الخليج 365/ بغدادهدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، بإغلاق الحدود مع المكسيك إذا لزم الأمر.

وكتب ترامب على حسابه عبر موقع "تويتر"، بحسب "سبوتنك"، أنه "إذا لزم الأمر لسبب ما، سوف نغلق حدودنا الجنوبية".

وأشار ترامب إلى أن "الولايات المتحدة ليس بوسعها بعد عقود من انتهاكات قوانين الهجرة على تحمل هذا الوضع المكلف والخطير".