الان تتابع ترامب: القضاء الأمريكي هو الفيصل بيننا والمهاجرين والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل واشنطن- الخليج 365:

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن المهاجرين الذين ينتظرون عند الحدود الجنوبية للبلاد في المكسيك لن يسمح لهم بدخول الولايات المتحدة حتى الانتهاء من تقييم طلباتهم المتعلقة باللجوء من قبل القضاء، وذلك في أعقاب تقارير إعلامية عن مناقشات بين البلدين.

وقال ترامب في عدد من التغريدات على تويتر: لن يُسمح للمهاجرين على الحدود الجنوبية بالدخول إلى الولايات المتحدة إلا بعد الموافقة على طلباتهم بشكل فردي في محكمة.

وأضاف “الكل سيبقى في المكسيك. إذا أصبح الأمر ضرورياً لأي سبب من الأسباب، فسنغلق حدودنا الجنوبية.

وكانت صحيفة “واشنطن بوست” ذكرت في وقت سابق أن الولايات المتحدة حصلت على دعم المكسيك لخطة باسم “البقاء في المكسيك” نقلاً عن مسؤولين مكسيكيين، وأعضاء بارزين في الفريق الانتقالي للرئيس المنتخب اندرو مانويل لوبيز أوبرادور.