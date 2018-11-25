شكرا لقرائتكم خبر عن النائب محمد زين الدين: الدولة المصرية تسعى لتمكين جيل شاب يتحمل المسئولية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد النائب محمد زين الدين، عضو مجلس النواب عن محافظة البحيرة، أن الدولة المصرية لديها ملفا ً ناجحة فى مجال تمكين المرأة والارتقاء بحقوق الإنسان والعمل على تمكين الشباب جعل منها ملهمة لدى الكثيرين، متابعا: "فتجربتنا فى تمكين المرأة واضحة للعالم كله فالمرأة فى مصر أصبحت محافظة ووزيرة ونائبة حتى وصلت لما يقرب من 15% من أعضاء البرلمان، وهو حديث أصبح من الضرورى الحديث عنه خارجيًا لتعزيز صورة مصر الدولية".

وتابع عضو مجلس النواب عن محافظة البحيرة، فى تصريحات لـ"الخليج 365"، أن الدولة المصرية أصبحت تعتمد على الشباب فى كافة ملفاتها سواء السياسية أو خدمية أو حتى التنفيذية مما يساهم فى خلق أجيال شابة تتحمل المسئولية فى المستقبل.