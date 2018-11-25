رضيعة كردية تعود إلى السجون التركية للمرة الثانية

عادت طفلة من أكراد تركيا إلى حضن أمها مرة أخرى، لكن في السجن حيث تتهم الأم بدعم تنظيم حزب العمال الكردستاني.

وتسلمت زليخة محمد عقيل المعتقلة في السجون التركية، طفلتها دجلة البالغة من العمر عامين لتكمل حياتها داخل السجن، بعد أن فارقتها عدة أشهر حيث لم ينجح جدها في توفير مكان لها بجانب سجن أمها.

وبحسب صحيفة "زمان"، اعتقلت زليخة محمد عقيل (30 عام) وزوجها محمد عقيل كاراداش (30 عام)، في نوفمبر2017، بتهمة عمل دعاية ودعم لتنظيم حزب العمال الكردستاني والانتماء له، ودخلت الأم مع طفلتها إلى السجن بينما لم تتجاوز عامها...